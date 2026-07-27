Halo: Campaign Evolved: Ausführliche Technik-Analyse

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich bereits genauer mit der technischen Seite von "Halo: Campaign Evolved" beschäftigt. Ergebnis ist ein detailliertes Video, das diesbezüglich eigentlich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "Halo: Campaign Evolved" über 33 Minuten lang analysiert. In diesem Rahmen attestiert man den Entwicklern sehr gute Arbeit und hat nur kleine Kritikpunkte. So sind etwa die typischen Probleme der Unreal Engine 5 auch in diesem Speil vorzufinden.

Bereits vorletzte Woche war bekannt geworden, dass die verpackte Version von "Halo: Campaign Evolved" einen Download und eine separate Anmeldung benötigen wird. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Halo: Campaign Evolved" erscheint morgen für PS5, Xbox Series X und den PC.