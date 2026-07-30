Halo: Campaign Evolved: Technik-Analyse zu den Konsolenfassungen

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich genauer mit der technischen Seite von "Halo: Campaign Evolved" auf den Konsolen beschäftigt. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "Halo: Campaign Evolved" über 15 Minuten lang näher beleuchtet. Dabei attestiert man den Entwicklern generell sehr gute Arbeit, wobei auf der PlayStation 5 Pro das beste Ergebnis erzielt wurde. Passende In-Game-Sequenzen zu den jeweiligen Aspekten gibt es selbstverständlich ebenfalls zu sehen.

Auch wir haben "Halo: Campaign Evolved" schon ausführlich unter die Lupe genommen. Unseren umfangreichen Test des Ego-Shooters könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Halo: Campaign Evolved" erschien vorgestern für PS5, Xbox Series X und den PC.