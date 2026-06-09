Halo: Campaign Evolved: Kinoreifer Trailer

Die Halo Studios haben einen frischen Trailer zu "Halo: Campaign Evolved" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich über drei Minuten lang Einblicke in die Story von "Halo: Campaign Evolved" geboten. Dabei setzt man unter anderem auf kinoreife Sequenzen mit einer kräftigen Prise an Atmosphäre. Der ikonische Soundtrack ist selbstverständlich ebenfalls an Bord.

"Halo: Campaign Evolved" war erst vorgestern beim diesjährigen Xbox Games Showcase prominent vertreten, wo unter anderem der Releasetermin dafür verkündet wurde. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Halo: Campaign Evolved" erscheint am 28. Juli für PS5, Xbox Series X und den PC.