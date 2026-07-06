Halo: Campaign Evolved: Klarheit zur physischen Version

Entwickler Halo Studios hat jetzt bezüglich der verpackten Version von "Halo: Campaign Evolved" für Klarheit gesorgt. Zuvor war die Frage aufgekommen, ob es auch hier nur einen Code in a Box wie bei "Grand Theft Auto VI" geben wird.

Nun haben die Halo Studios aber klargestellt, dass die physische Fassung von "Halo: Campaign Evolved" auch eine Disc enthalten wird. Dies kommunizierte man auf der offiziellen Website des Ego-Shooters in einer Q&A-Sektion. Insomniac Games wird bei "Marvel's Wolverine" im September auch eine verpackte Version mit Disc in der Spieleschachtel anbieten.

Erst im Juni hatten die Halo Studios erklärt, dass zum Spielen des lokalen Koop-Modus von "Halo: Campaign Evolved" kein PlayStation-Plus-Abo benötigt wird. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Halo: Campaign Evolved" erscheint am 28. Juli für PS5, Xbox Series X und den PC.