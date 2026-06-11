Halo: Campaign Evolved: Drei Gameplayvideos

Publisher Xbox Game Studios und Entwickler Halo Studios haben gleich drei Gameplayvideos zu "Halo: Campaign Evolved" veröffentlicht. Diese solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns ausführliche Gameplay-Impressionen aus "Halo: Campaign Evolved" geboten. Die grundsätzliche Idee dahinter ist, dass man uns Missionen aus bisher ungekannten Perspektiven erleben lässt. Die ikonische Soundtrack sorgt dabei für zusätzliche Atmosphäre.

Vorgestern war bereits ein sehenswerter Story-Trailer zu "Halo: Campaign Evolved" veröffentlicht worden. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Halo: Campaign Evolved" erscheint am 28. Juli für PS5, Xbox Series X und den PC.