Halo: Campaign Evolved: Erster Blick auf die Technik

Die Kollegen von Digital Foundry haben bereits einen ersten Blick auf die technische Seite von "Halo: Campaign Evolved" geworfen. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich zumindest schonmal einige Antworten gibt.

Hier wird die Technik von "Halo: Campaign Evolved" fast 16 Minuten lang thematisiert. Dabei attestiert man Entwickler Halo Studios gute Arbeit, wobei einige Fragen bisher natürlich noch nicht abschliessend beantwortet werden können. So bestehen aktuell etwa einige Audio-Probleme, die aber bis zum Launch behoben sein sollten.

Erst gestern waren drei Gameplayvideos zu "Halo: Campaign Evolved" erschienen, welche uns Missionen aus neuen Perspektiven erleben liessen. Unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Halo: Campaign Evolved" erscheint am 28. Juli für PS5, Xbox Series X und den PC.