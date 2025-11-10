Halo Infinite erhält letztes grosses Inhaltsupdate

Die Halo Studios haben in Person von Community-Manager John Junyszek ein letztes grosses Inhaltsupdate für "Halo Infinite" in Aussicht gestellt. Einen genauen Termin dafür gibt es auch schon.

Demnach wird das finale Inhaltsupdate für "Halo Infinite" am 18. November verfügbar sein. Es hört auf den Namen ""Operation: Infinite" und umfasst einen neuen Operation Pass mit über 30 Anpassungsoptionen, neuen Waffenmodellen sowie fünf Rüstungssets. Zudem wird der interne Marktplatz dadurch um etwa 200 bislang unveröffentlichte kosmetische Gegenstände ergänzt. Auch Inhalte aus früheren Events werden erneut verfügbar sein.

Unterstützungsmassnahmen für "Halo Infinite" sollen danach zwar weiterlaufen, grössere inhaltliche Erweiterungen sind aber nicht mehr vorgesehen. Das Entwicklerteam verlagert seine Ressourcen dann zunehmend auf den nächsten Titel. Aktuell wird an primär an "Halo: Campaign Evolved" gearbeitet.

"Halo Infinite" erschien am 8. Dezember 2021 für Xbox One, Xbox Series X und den PC.