Keine weiteren Halo-Spiele von 343 Studios?

Mittlerweile ist es fast drei Jahre her, seit Microsoft und das hauseigene 343 Studios "Halo Infinite" veröffentlicht haben. Nun geht im Netz das Gerücht um, dass dieses Entwicklerteam in Zukunft nicht mehr an der Entwicklung neuer Halo-Spiele beteiligt sein soll.

Gemäss einem Bericht des Halo-Community-Mitglieds "Bathrobe Spartan" wird 343 Studios in naher Zukunft nicht mehr vollständig für die Entwicklung von Halo-Games verantwortlich sein. Stattdessen wird der Fokus auf die reine Vorproduktion und Konzeptionsphase gelegt, bevor die Entwicklung von externen Unternehmen übernommen wird. Diese Information soll der vermeintliche Halo-Insider von zwölf verschiedenen Personen bestätigt bekommen haben, mit denen Bathrobe Spartan seit März 2024 gesprochen hat.

Demgegenüber stehen jedoch die Aussagen des Windows Central-Mitarbeiters Jez Cordon sowie des Halo Senior Community Managers John Junyszek, die die Gerüchte als falsch darstellen. Über einen Nachfolger zu "Halo Infinite" ist gegenwärtig jedoch weiterhin nichts bekannt.