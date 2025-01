Halo und Flight Simulator für Nintendo Switch 2 und PlayStation 5?

Während wir auf die Ankündigung des nächsten Nintendo-Handhelds warten, häufen sich die Gerüchte. Aktuell heisst es, dass Nintendo Switch 2 zwei grosse Franchisen von Xbox erhalten soll. Dabei soll es sich um "Flight Simulator" und "Halo: The Masterchief Collection" handeln. "Halo" steht wie kein anderes Franchise für Xbox, denn das originale "Halo" erschien zum Launch der originalen Konsole im Jahr 2001.

Die Meldung kommt von 'NateTheHate', der in Vergangenheit bereits mit Ports auf anderen Konsolen recht hatte, etwa mit "Hi-Fi Rush", "Sea of Thieves", "Pentiment" und "Grounded", von denen letztere zwei auch für Switch erschienen. So soll Microsoft ein "sehr grosser Unterstützer" der Switch 2 werden und auch die existierenden Microsoft-Switch-Titel patchen, um 4K-Unterstützung zu ermöglichen.

Die Strategie, Xbox-Spiele auf anderen Konsolen anzubieten, soll auch für PlayStation 5 ausgedehnt werden. Demnach sollen sowohl "Flight Simulator" als auch die "Halo: The Masterchief Collection" für Sonys Konsole erscheinen, wie es beispielsweise bereits für "The Outer Worlds 2", "Doom: The Dark Ages" oder "Indiana Jones and the Great Circle" angekündigt wurde. Auch Jez Corden hat dies bestätigt, und weitere potenzielle PlayStationPorts ins Spiel gebracht, nämlich "Hellblade 2", "Age of Mythology" und eventuell die "Gears of War 1 Ultimate Edition".