Handmancers mit neuer Demo

Nachdem Handmancers zu den 50 meistgespielten Demos des Steam Next Fest gehörte, kehrt es mit einer umfangreicheren und vollständig überarbeiteten Demo zurück. Es lädt euch erneut dazu ein, den First-Person-Deckbuilder zu meistern.

Unter der einfachen Grundlage von Schere, Stein, Papier verbirgt sich viel Tiefe. Jedes Zeichen kann mit Edelsteinen verändert werden, die das Aussehen der Karte anpassen und starke Effekte hinzufügen, während Artefakte Synergien schaffen, die den Ablauf der Kämpfe neu definieren. Es geht nicht nur darum, das richtige Zeichen zu wählen, sondern darum, die perfekte Hand zusammenzustellen, um eure Gegner zu überlisten und zu überwältigen.

Während sich die Verderbnis über die Welt ausbreitet, lockt sie euch mit Macht und Artefakten, die die Regeln sowohl zu euren Gunsten als auch gegen euch verändern. Je tiefer ihr vordringt, desto schwieriger werden eure Entscheidungen.

Die Demo bietet ein vollständiges Erlebnis mit der für "Handmancers" typischen Mischung aus taktischer Tiefe und kalkuliertem Risiko. Ihr könnt frühe Zonen der Karte erkunden, mit verschiedenen Fraktionen, Edelsteinen und Artefakten experimentieren und den Kampfablauf testen, bei dem Präzision und Zurückhaltung genauso wichtig sind wie Aggression.

"Handmancers" soll 2016 für PC erscheinen.