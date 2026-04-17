Haneda Girl auch für Konsole

Publisher Aeternum Game Studios und Entwickler Studio Koba haben "Haneda Girl" auch für die Konsolenwelt angekündigt. Sonderlich lange müssen wir gar nicht auf den Release der Portierungen warten.

Demnach wird "Haneda Girl" schon ab 7. Mai auch für Konsole verfügbar sein. Als Plattformen nennt man hier PS5, Xbox Series X und Switch. Weitere Umsetzungen sind offenbar nicht angedacht und Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen scheinen auch nicht zu bestehen.

Ein Release Date Trailer stimmt uns schon jetzt auf die Konsolenfassungen von "Haneda Girl" ein. Darin bekommen wir fast eineinhalb Minuten lang hauptsächlich flotte Gameplaysequenzen gezeigt.

"Haneda Girl" erschien bereits am 23. Mai 2025 für den PC.