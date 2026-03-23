Hard West II auch für Konsole

Klabater, Good Shepherd Entertainment und Ice Code Games kündigen Konsolenumsetzungen von "Hard West II" an. Ein Trailer stimmt uns jetzt schonmal darauf ein.

Demnach ist "Hard West II" auch für PS5 und Xbox Series X in der Mache. Einen Releasetermin für die Portierungen nennt man zwar noch nicht, aber es soll zumindest schon bald soweit sein. Zu weiteren Versionen des Strategiespiels, etwa für Switch 2, wird gleichzeitig leider nichts gesagt, aber wie wir ja wissen, kann sich das theoretisch jederzeit ändern.

Einen Trailer zu den kommenden Konsolenfassungen von "Hard West II" gibt es schon jetzt zu sehen. Dieser bietet über eine Minute lang eine kurzweilige Mischung aus Zwischensequenzen und Gameplay. Die passende Erzählerstimme sorgt für weitere Atmosphäre.

"Hard West II" ist bereits seit 4. August 2022 für den PC erhältlich.