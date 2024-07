Harvest Days verlässt den Early Access

Das Indie-Studio Family Devs and Publisher Toplitz Productions gaben heute bekannt, dass "Harvest Days" den Early Access auf Steam verlassen hat und ab sofort als Version 1.0 erhältlich ist. Gleichzeitig erscheinen die Konsolen-Fassungen für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 sowie Xbox One (mit Support von Smart Delivery).

Innerhalb der schier unüberschaubaren Anzahl an Lebenssimulationen geht "Harvest Days" seinen eigenen Weg und gibt dir mit seinem “cozy” Ansatz zahlreiche Optionen, um deine ganz persönliche Wohlfühl-Oase zu erschaffen. Du entscheidest, ob du dich in der Welt um Duda’s Village entspannst oder in deinem Tempo in die vielschichtige Welt der Landwirtschaft eintauchst und dich um deine Tiere kümmerst, deinen Garten pflegst oder die zahlreichen Nutzpflanzen anbaust und erntest.

Wenn du dich auf ein Abenteuer ausserhalb deiner Farmgrenzen einlässt und dich dazu entschliesst, die offene Welt zu erkunden, wirst du nicht nur bezaubernde Landstriche und viele andere Charaktere kennenlernen, sondern auch mehr als genug Aktivitäten finden, mit denen du dir die Zeit vertreiben kannst.

Aber das ist noch nicht alles: In einer mit Rohstoffen prall gefüllten Welt kannst du u.a. Holz, Stein, Mineralien und mehr abbauen, sammeln und daraus Gegenstände herstellen, um dein Leben in "Harvest Days" so zu gestalten, wie du möchtest. Freue dich auf einen autarken Lebensstil, wenn du fernab der Grossstadt deine eigenen Werkzeuge, Möbel oder Deko-Gegenstände herstellst, um deinen Traum wahr werden zu lassen.

Du brauchst maschinelle Hilfe, um die Arbeit zu erledigen? Es steht eine Auswahl an Traktoren, Mähdreschern sowie vielen anderen Fahrzeugen zur Verfügung, die helfen, arbeitsintensive Aufgaben im Handumdrehen zu erledigen oder auch nur, um zeitsparend durch die Welt zu reisen.

Lasse deiner Fantasie freien Lauf, wenn du ein Landwirtschafts-Paradies erschaffst, das keine Wünsche offen lässt und dich immer wieder zu einem neuen Abenteuer einlädt.

"Harvest Days" ist ab sofort auf Steam, für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 sowie Xbox One verfügbar.