Harvest Moon: Echoes of Teradea: Termin steht fest

Natsume hat einen konkreten Releasetermin für "Harvest Moon: Echoes of Teradea" verkündet. Demnach ist es im September soweit.

Konkret wird "Harvest Moon: Echoes of Teradea" ab 24. September erhältlich sein. Die anvisierten Plattformen waren mit PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und dem PC ja schon länger bekannt. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen bestehen offenbar nicht.

"Harvest Moon: Echoes of Teradea" wird für PS5, Switch und Switch 2 zusätzlich auch in physischer Form veröffentlicht. Auf Xbox und PC muss dagegen auf die digitale Version zurückgegriffen werden.

"Harvest Moon: Echoes of Teradea" war im März angekündigt worden.