Harvest Moon: Echoes of Teradea: Erster Trailer

Publisher Natsume und Entwickler IMAGICA GEEQ haben den ersten Trailer zu "Harvest Moon: Echoes of Teradea" ins Netz gestellt. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier bekommen wir nämlich eineinhalb Minuten lang gezeigt, was mit "Harvest Moon: Echoes of Teradea" auf uns zukommt. Dabei lernen wir etwa die Spielwelt und einzelne Charaktere kennen. Impressionen von der Story werden uns ebenfalls geboten und wir können dem Soundtrack lauschen.

Schon im Mai war ein Releasetermin für "Harvest Moon: Echoes of Teradea" verkündet worden. Unsere damalige Meldung könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Harvest Moon: Echoes of Teradea" erscheint am 24. September für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.