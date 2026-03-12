Harvest Moon: Echoes of Teradea vorgestellt

Natsume hat "Harvest Moon: Echoes of Teradea" für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC vorgestellt. Was wir inhaltlich von dem kommenden Teil der renommierten Reihe zu erwarten haben, verriet man gleichzeitig auch.

"Harvest Moon: Echoes of Teradea" spielt demnach im Land Teradea, welches vom geheimnisvollen Nebel des Forest of Echoes bedeckt wird. In der Nähe des Bloomfield Village, wo wir aufwuchsen, tauchen plötzlich nachts wilde Wölfe auf. Gerüchte sprechen dabei sogar von einem mächtigen Wächterwolf, welcher das Rudel anführt. Gemeinsam mit einem engen Freund beginnt dann eine Reise, die zunächst mit dem Versuch startet, besagte Wölfe zu zähmen, sich aber bald zu einem grösseren Abenteuer entwickelt.

Während der Erkundung verschiedener Orte unterstützen wir die Guardian Spirits anschliessend dabei, Teradea zu erneuern. Im Hafenort Tidewind untersuchen wir etwa die Ursache heftiger Stürme, im Bergbaudorf Quarrytop gehen wir rätselhaften Erdbeben nach, und in der einst lebendigen Stadt Maplehill helfen wir, Gemeinschaft und Kultur wiederzubeleben.

Zwischen den Reisen kümmern wir uns um eine eigene Farm, bauen Pflanzen an, ziehen Tiere auf und gestalten ein neues Leben. Die Harvest Goddess begleitet unseren Weg, während Freundschaften in den Dörfern entstehen und mit der Zeit wachsen. Im Verlauf der Jahreszeiten treten immer mehr Hinweise über den Ursprung des Nebels zutage. Frische Fähigkeiten erlauben das Erklettern höherer Orte oder das Erreichen verborgener Bereiche. Tiere begleiten nus als Gefährten mit eigenen Fähigkeiten. Zudem gilt es, wilde Tiere zu meiden, abgelegene Inseln zu entdecken und Dorfbewohner zu unterstützen, um zur Entwicklung von Teradea beizutragen.

"Harvest Moon: Echoes of Teradea" hat noch keinen Releasetermin.