Haunted Bloodlines vorgestellt

Serafini Productions und Iphigames haben "Haunted Bloodlines" angekündigt. Den zugehörigen gamescom-Trailer können wir uns jetzt schon zu Gemüte führen.

Hier zeigt man uns über eine Minute lang, was wir von "Haunted Bloodlines" erwarten können. Das Material weckt dabei Erinnerungen an die "Amnesia"-Reihe oder "P.T.", die spielbare Demo zum später eingestellten "Silent Hills".

Inhaltlich verbindet "Haunted Bloodlines" psychologischen Horror mit intensiver Erkundung. In der Rolle eines Nachfahren einer verfluchten Familie dringen wir darin in ein mysteriöses Anwesen vor, dessen Räume sich ständig verändern und Realität mit Wahn verschmelzen.

Die düstere Familiengeschichte, geprägt von Tragödien und Schuld, ist dabei tief im Fundament des Hauses verankert und ergreift immer mehr Besitz vom Protagonisten. Ohne Waffen bleibt somit nur die Flucht vor einer unheilvollen Präsenz, die auf jede Unachtsamkeit lauert.

Schleichen, Verstecken und präzise Beobachtung sind gleichzeitig überlebenswichtig. Rätsel fordern zudem nicht nur Logik, sondern auch den Einsatz einer besonderen Fähigkeit: den Wechsel zwischen der Welt der Lebenden und ihrem verfluchten Spiegelbild. Dieser Blick in parallele Realitäten enthüllt zusätzlich verborgene Wege, birgt jedoch unberechenbare Gefahren.

"Haunted Bloodlines" erscheint im Laufe des vierten Quartals für PS5 und den PC.