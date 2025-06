Haunted Chocolatier: Angaben zum Umfang

Eric "ConcernedApe" Barone hat sich nun zum Umfang von "Haunted Chocolatier" geäussert. Dabei zog er Vergleiche zum ebenfalls von ihm auf die Beine gestellten "Stardew Valley" heran.

Demnach wird die Spielwelt von "Haunted Chocolatier" grösser als die von "Stardew Valley" sein, erklärt Eric "ConcernedApe" Barone. Weitere Details zur inhaltlichen Ausgestaltung und zum Umfang der Erkundungsmöglichkeiten liess er dagegen leider noch offen.

In "Haunted Chocolatier" spielt man einen in einer von Geistern heimgesuchten Burganlage wohnenden Schokoladenmeister, der die Schoko-Kreationen für seinen Shop immer schmackhafter machen will. Der Titel befindet sich in aktiver Entwicklung, Plattformen oder ein Release-Zeitraum hat man jedoch noch nicht genannt.