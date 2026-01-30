Haunted Chocolatier immer noch in Arbeit

Um "Haunted Chocolatier" war es in letzter Zeit sehr still geworden. Jetzt gab es jedoch ein deutliches Lebenszeichen von dessen Solo-Entwickler Eric "ConcernedApe" Barone.

So sagt Barone, dass er in letzter Zeit sehr produktiv gewesen sei und "Haunted Chocolatier" sei weiterhin lebendig und in einem guten Zustand. Zwar räumte er gleichzeitig ein, dass es eine Weile dauert, um alles fertigzustellen, betonte aber auch, dass daran nichts verkehrt sei.

Rückblickend sei es jedoch sicherlich ein Fehler gewesen, "Haunted Chocolatier" so früh (Oktober 2021) anzukündigen, aber er habe seine Gründe dafür gehabt. Einen Releasetermin wolle er noch nicht nennen, denn der Titel sei einfach fertig, wenn er fertig sei.

"Haunted Chocolatier" ist für den PC in Entwicklung.