Entwickler Eric "ConcernedApe" Barone hat ein Update zu "Haunted Chocolatier" gegeben. Der Macher von "Stardew Valley" gestand dabei ein, dass sein kommendes Projekt noch mehr Entstehungszeit benötigt.

Der primäre Grund dafür ist der eigene hohe Qualitätsanspruch. Nach eigenen Angaben überprüft Barone jedes Spielelement mehrfach und arbeitet frische Funktionen wiederholt nach. Aktuell überarbeitet er etwa das Rezeptbuch für die Schokoladenherstellung. Die Benutzeroberfläche soll dabei möglichst intuitiv, übersichtlich und mit wenigen Eingaben bedienbar sein. Informationen müssten stets klar strukturiert und ansprechend dargestellt werden.

Barone betont, dass dieser aufwendige Entwicklungsprozess notwendig sei, um am Ende ein Spiel zu erschaffen, mit dem er selbst zufrieden ist. Simultan verzichtet er bewusst darauf, viele Screenshots oder Details zu veröffentlichen. Da sich zahlreiche Inhalte bis zur Fertigstellung noch ändern könnten, möchte er damit falsche Erwartungen vermeiden. Nach eigener Aussage ist er zudem nicht auf intensives Marketing angewiesen und kann sich deshalb diese Vorgehensweise erlauben.

Das letzte Lebenszeichen von "Haunted Chocolatier" hatte es im Januar gegeben. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Haunted Chocolatier" ist für den PC in Entwicklung.