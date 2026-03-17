Hawked wird bald abgeschaltet

My.Games gibt bekannt, dass die Server von "Hawked" bald abgeschaltet werden. Konsoleros können den Online-PvPvE-Extraction-Shooter noch etwas länger spielen.

Demnach werden die PC-Server von "Hawked" schon am 9. Juni abgeschaltet. Auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X wird es erst am 7. September soweit sein. Eine offizielle Begründung dafür liegt nicht vor, aber vermutlich waren die Spielerzahlen langfristig einfach zu niedrig.

Bereits am 11. März wurden alle In-Game-Käufe und Zahlungen in "Hawked" deaktiviert. Der aktuelle Renegade-Pass wird dagegen bis zum 7. September verlängert.

"Hawked" erschien am 31. August 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.