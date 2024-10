Hawthorn: Finanzierung noch ungeklärt

Kürzlich berichteten wir noch über "Hawthorn", das vielerorts bereits gelobt wurde und inhaltlich etwa als das Kind von "Stardew Valley" und "The Elder Scrolls V: Skyrim" charakterisiert werden kann. Jetzt gibt es überraschende Nachrichten zu dessen Finanzierung.

So hat Heather Cerlan, Mitbegründerin und CEO von Entwickler Near Studios, gegenüber Bloomberg enthüllt, dass "Hawthorn" noch nicht finanziert ist und momentan von den Machern aus eigener Tasche bezahlt wird. So wurde das Studio zwar im Jahr 2022 gegründet, aber aufgrund einer familiären Tragödie verlor Cerlan zwei Mitbegründer. Als sie Situation wieder geklärt war, fehlte plötzlich die externe finanzielle Unterstützung für Indietitel, denn wir waren bereits im Jahr 2024.

Wenn die Finanzierung jetzt nicht klappen sollte, denkt Cerlan eventuell an eine Kickstarter-Kampagne. Die Chancen dafür wären sicher vielversprechend, denn immerhin ist "Hawthron" bereits auf über 112.000 Steam-Wunschlisten vorzufinden.

"Hawthorn" ist aktuell für den PC in Entwicklung, aber noch unterminiert.