He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction verschoben

Limited Run Games und Bitmap Bureau geben bekannt, dass sich der Release von "He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction" leider nach hinten verschiebt. Keine Angst, ein neues Releasefenster nennt man gleichzeitig auch.

Demnach wird "He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction" nun erst im Laufe des Sommers veröffentlicht. Eigentlich sollte es schon am 28. April soweit sein.

Eine Begründung für die Verzögerung nennt man gleichzeitig aber auch. So benötigt man schlicht mehr Entwicklungszeit, um am Ende auch die ursprünglich angestrebte hohe Qualität abliefern zu können. Zudem entschuldigt man sich für dadurch entstehende Unannehmlichkeiten.

"He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC in Entwicklung.