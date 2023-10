Headbangers Rhythm Royale seit heute erhältlich

"Headbangers Rhythm Royale" versetzt euch in ein buntes Chaos voller Krallen, Federn und Musik und versucht eine uralte Frage zu beantworten: Warum wackeln Tauben immer mit dem Kopf?

In "Headbangers Rhythm Royale" müsst ihr gegen 29 andere, spielergesteuerte Tauben antrippeln, flattern und rappen, um sich in einer Reihe durchgeknallter, musikalischer Mini-Spiele als Master Headbanger zu behaupten. Damit der Schwarm immer beisammenbleiben kann, gibt es natürlich Cross-Plattform Multiplayer. So ist keine Taube zu weit (oder zu nah), den bunten Spass der zahlreichen Mini-Spiele gemeinsam zu geniessen. Dabei werden das Gedächtnis, Rhythmusgefühl, Reflexe, Reaktionszeit und (natürlich) ihre Rap-Fähigkeit in 23 einzigartigen Minispielen getestet.