Head Over Heels: Deluxe enthüllt

Im Jahr 1987 sorgte "Head Over Heels" schon auf Plattformen wie etwa dem ZX Spectrum oder dem Commodore 64 für Aufsehen. Jetzt feiert der Knobel-Hüpfer mit Deluxe-Namenszusatz ein Comeback.

Konkret kündigen die beiden Entwickler Rusty Pixels und Ogre Games Ltd "Head Over Heels: Deluxe" an. Die Neuauflage wird uns 46 Sekundenlang in einem Trailer vorgestellt. Dabei wird unter anderem deren Pixelcharme hervorgehoben, aber auch das Gameplaygerüst erklärt.

Bei "Head Over Heels: Deluxe" handelt es sich um ein zeitloses Puzzle-Platforming-Abenteuer, das uns bereits im goldenen Zeitalter der Acht-Bit-Ära in seinen Bann zog und nun mit farbenfroher, moderner Grafik und verfeinertem Gameplay wiedergeboren wurde. Mit anderen Worten ist "Head Over Heels" zurück und besser als je zuvor und bietet die perfekte Mischung aus altem Charme und neuen Herausforderungen. Egal, ob wir ein langjähriger Fan oder ein brandneuer Abenteurer sind, dieses preisgekrönte Remake, welches ursprünglich für den ZX Spectrum Next entwickelt wurde, wird unser Herz erobern und unseren Verstand testen.

"Head Over Heels: Deluxe" erscheint bereits morgen für den PC und im weiteren Jahresverlauf auch für Switch.