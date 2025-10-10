Erneute Entlassungen bei Heart Machine

Bei Heart Machine ist es leider erneut zu Entlassungen gekommen. Bereits im November 2024 hatten dort Stellenstreichungen stattgefunden.

Der Umfang der jüngsten Entlassungen bei Heart Machine ist noch unklar. Zudem erklärte man, dass die Arbeiten an "Hyper Light Breaker" beendet wurden. Der Titel war am 14. Januar in den Early Access gestartet. Das offizielle Statement zu dem Thema liest sich folgendermassen: