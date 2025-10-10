Erneute Entlassungen bei Heart Machine

Bei Heart Machine ist es leider erneut zu Entlassungen gekommen. Bereits im November 2024 hatten dort Stellenstreichungen stattgefunden.
Der Umfang der jüngsten Entlassungen bei Heart Machine ist noch unklar. Zudem erklärte man, dass die Arbeiten an "Hyper Light Breaker" beendet wurden. Der Titel war am 14. Januar in den Early Access gestartet. Das offizielle Statement zu dem Thema liest sich folgendermassen:
"Da wir unsere Arbeit an Hyper Light Breaker abschliessen, mussten wir die schwierige Entscheidung treffen, uns von einer Reihe talentierter Teammitglieder zu trennen. Dies war nicht unser idealer Weg, sondern angesichts der Umstände der einzig mögliche. Dieser Weg bedeutet zwar das Ende des Projekts, spiegelt jedoch grössere Kräfte wider, die ausserhalb unserer Kontrolle liegen, darunter Veränderungen in der Finanzierung, Unternehmenskonsolidierungen und das unsichere Umfeld, in dem sich viele kleine Studios wie wir heute bewegen."