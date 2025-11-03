Weiterer Stellenabbau bei Heart Machine

Offenbar hat Heart Machine schon Ende Oktober weitere Mitarbeiter entlassen. Das legen zumindest entsprechende Statements in den sozialen Medien nahe.

Der Umfang des jüngsten Stellenabbaus bei Heart Machine ist noch unklar. Mehrere Ex-Mitarbeiter schreiben in diesem Zusammenhang, dass die Kündigungen am 28. und 29. Oktober ausgesprochen wurden, also nur kurz vor dem Start des nächsten Spiels "Possessor(s)" am 11. November.

Nach Angaben einer betroffenen Mitarbeiterin geschahen die Entlassungen mit sofortiger Wirkung. Sie äussert gleichzeitig Zweifel, ob nach der Veröffentlichung des Spiels noch irgendjemand aus dem Original-Entwicklungsteam im Unternehmen verbleiben wird.

Schon Mitte Oktober hatte hatte Heart Machine Personal abgebaut und die Arbeiten am Projekt "Hyper Light Breaker" weitgehend eingestellt. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.