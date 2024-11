Heaven Seeker: The Savior of This Cruel World auch für PS4 & PS5

Success gibt bekannt, dass "Heaven Seeker: The Savior of This Cruel World" auch für PS4 und PS5 erscheinen wird. Einen Releasetermin gibt es ebenfalls.

Konkret ist "Heaven Seeker: The Savior of This Cruel World" ab 5. Dezember für PS4 und PS5 erhältlich. Am selben Tag ist auch die Switch-Version verfügbar, welche schon länger angekündigt war.

Bei "Heaven Seeker: The Savior of This Cruel World" handelt es sich um einen Bullet-Hell-Dungeon-Shooter, welcher in der fantastischen Welt von Pentagaia spielt. In besagter Welt vereinen sich fünf unterschiedliche Länder mit jeweils einzigartigen Kulturen und Technologien, die alle nach einem Weg suchen, in ihre ursprünglichen Welten zurückzukehren.

"Heaven Seeker: The Savior of This Cruel World" erschien bereits am 21. Juni für den PC.