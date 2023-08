Heavy Duty Challenge hat ein Releasedatum

Publisher Aerosoft und Entwickler Nano Games haben den Erscheinungstermin von "Heavy Duty Challenge" verkündet. Über einen neuen Trailer freuen wir uns ebenfalls.

In "Heavy Duty Challenge" fahren wir mit offiziell lizenzierten Trucks über anspruchsvolles Gelände. Wir nehmen an authentischen Meisterschaften teil oder erkunden eine offene Welt und suchen nach Geheimnissen. Der Titel nutzt dabei eine eigene Engine, die eine besonders präzise Physik und Mechanik ermöglicht. Die Trucks in "Heavy Duty Challenge" wurden gleichzeitig detailgetreu nachgebaut und basieren auf Fahrzeugen der Europa Truck Trial Championships. Die Fahrzeuge sind aufrüstbar und erfordern regelmässige Wartung.

"Heavy Duty Challenge" erscheint am 14. September für PS5, Xbox Series X und den PC.