Neues Video zu Hela: of Mice & Magic

Knights Peak Interactive zeigt ein neues Deep Dive, der einen detaillierten Blick auf die Schönheit der Natur und ihrer tierischen Bewohner bietet, denen ihr in der handgefertigten, vom Norden Schwedens inspirierten Welt von Hela begegnen könnt.

Begleitend zum neuesten Deep Dive wurde ein Ambient-Video veröffentlicht, das Fans von "Hela: of Mice & Magic "eine Möglichkeit bietet, in die beruhigende Klanglandschaft des Spiels einzutauchen. So kann man einfach mal die Seele baumeln lassen und die beruhigenden Klangwelten skandinavischer Wälder im Hintergrund geniessen.

In "Hela: of Mice & Magic" sind Tiere mehr als nur Bewohner des Waldes – sie sind Lehrer und Verbündete. Nehmen wir zum Beispiel das Eichhörnchen: agil, schnell und ein Meister darin, durch die Baumkronen zu springen. Meistert ihr seine Herausforderungen, erhaltet ihr eine besondere Belohnung, die in der Hexenhütte genutzt werden kann, um einen Trank zu brauen und neue Fähigkeiten freizuschalten.

Einige Kreaturen können zu lebenslangen Begleitern werden. Der Hase ist beispielsweise zunächst scheu, kann aber durch Geduld und Vertrauen angefreundet werden. Sobald sein Vertrauen gewonnen ist, ermöglicht seine Loyalität, sich schneller durch den Wald zu bewegen, was das Erkunden deutlich angenehmer gestaltet.

Jeder Winkel von "Hela: of Mice & Magic" ist erfüllt von der Natur. Von winzigen Insekten, die über den Waldboden krabbeln, über Libellen, die elegant über dem Wasser gleiten, bis hin zu Vogelschwärmen, die am Himmel kreisen – die Welt ist reich an Details, die Einen zum Staunen bringen. Ihr werdee ermutigt, innezuhalten, zu beobachten und in die lebendige Umwelt einzutauchen.

"Hela: of Mice & Magic" erscheint 2026 für Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.