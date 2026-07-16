Hela: of Mice & Magic erscheint im 4. Quartal 2026

"Hela: of Mice & Magic" wird im vierten Quartal 2026 erscheinen. Bereits über 1 Millionen Spieler haben das kommende Koop-Abenteuer vor der Veröffentlichung auf ihre Wunschliste gesetzt - ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Veröffentlichung. Auch die kleinsten Helden können einen grossen Eindruck hinterlassen!

"Wir sind unglaublich dankbar für die grossartige Unterstützung, die Hela: of Mice & Magic von Spieler:innen aus aller Welt erhalten hat. Diesen Meilenstein auf unserer Reise zu erreichen, ist für unser Team sowohl aufregend als auch eine Ehre. Jetzt, da wir in die letzte Phase der Entwicklung eintreten, inspirieren uns die Begeisterung und die Ermutigung unserer Community weiterhin jeden Tag aufs Neue. Wir können es kaum erwarten, die Spieler:innen noch in diesem Jahr in Helas Welt willkommen zu heissen."