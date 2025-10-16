Hela: Frisches Gameplay

Knights Peak hat einen neuen Gameplay-Trailer zu "Hela" veröffentlicht. Das Third-Person-Open-World-Abenteuer der Macher der "Unravel"-Reihe soll nächstes Jahr erscheinen.

Der neueste Trailer zu "Hela" wurde von einem Mitglied des Windup Games-Teams eingesprochen und zeigt brandneues Gameplay-Material. Er erzählt die Geschichte einer freundlichen alten Hexe, die erkrankt ist. Nun müssen die Mäuse ein Heilmittel finden und gleichzeitig die Dorfbewohner während der Genesung der Hexe unterstützen. "Hela" verbindet nahtlos Erkundung, Rätsel, Action, Nahrungssuche und Crafting. Im Kern ist es ein Spiel, bei dem es darum geht, Spass zu haben und in einer wunderschön gestalteten Welt zu spielen.

Spieler können ihren eigenen Weg wählen, sowohl in der Erzählung als auch bei der Erkundung einer riesigen Welt voller Geheimnisse. Das Spiel bietet flexible Spieloptionen: Einzelspieler, Split-Screen mit einem Freund oder online mit bis zu vier Spielern.

"Hela" wurde mit zwei gamescom 2025-Awards in den Kategorien „Most Entertaining“ und „Most Wholesome“ ausgezeichnet und soll 2026 für Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.