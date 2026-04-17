Hela heisst neu Hela: Of Mice & Magic

Knights Peak und Windup Games haben den neuen Namen für ihr Projekt bekannt gegeben: Hela: of Mice & Magic. Der neue Titel verdeutlicht die zentralen Elemente des Abenteuers. Während sich das Spiel um die Verbindung zwischen einer Hexe und ihren Vertrauten dreht, hebt der Zusatz "Mice & Magic" die Fähigkeiten der Mäuse und die Magie der Welt hervor. Die Umgebung ist von Nordschweden inspiriert und stellt die Natur in den Fokus.

In der Rolle einer geschickten Maus helft ihr einer Hexe dabei, das Land zu pflegen. Allein oder gemeinsam erkundet ihr Gebiete wie Wälder, Wiesen und Höhlen. Ein magischer Frosch-Rucksack unterstützt euch dabei, Hindernisse zu überwinden und mit der Umgebung zu interagieren. Ziel ist es, das Gleichgewicht der Welt wiederherzustellen, Geheimnisse aufzudecken und neue Freunde zu finden.

Die Musik, komponiert von Frida Johansson und Henrik Oja (bekannt durch die Unravel-Reihe), reagiert dynamisch auf eure Umgebung:

Siedlungen: Klare und reichhaltige Melodien.

Klare und reichhaltige Melodien. Wälder: Atmosphärische Klänge mit Raum für natürliche Geräusche.

Atmosphärische Klänge mit Raum für natürliche Geräusche. **Charaktere: Instrumente passen sich den Kreaturen an, denen ihr begegnet.

Das Design lädt dazu ein, das Tempo zu drosseln und die Umgebung bewusst wahrzunehmen, während ihr die Sorgen des Alltags hinter euch lasst.

"Hela: Of Mice & Magic" erscheint 2026 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2.