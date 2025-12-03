Hela: Frischer Trailer

Knights Peak und Windup Games haben einen weiteren Trailer zu "Hela" ins Netz gestellt. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier werden uns nämlich fast eine Minute lang neue Einblicke in "Hela" geboten. Dabei bekommen wir etwa bewegte Bilder von der Spielwelt und dem sympathischen Protagnisten geboten. Die Hintergrundmusik lädt gleichzeitig zum Träumen und Entspannen ein.

Im Oktober war bereits ein kommentierter Gameplay-Trailer zu "Hela" veröffentlicht worden. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Hela" erscheint im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.