Hela: Valentinstag-Video

Diie Mäuse aus dem Third-Person Open-World-Adventure-Spiel "Hela" laden ein, den Valentinstag mit einem brandneuen Gameplay-Video voller herzerwärmender Momente zu feiern. Der Mini-Trailer fängt Momente der Verbundenheit in einem grossen Abenteuer ein und rückt die Freundschaft in den Fokus – die stärkste Magie in einer Welt voller Gefahren und Wunder.

Der Teaser liefert einen humorvollen Einblick in Hela, ehe später diesen Monat ein Deep-Dive-Trailer scheint.

"Hela" erscheint für Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC in 2026.