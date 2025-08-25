Hela: Neuer Trailer

Windup Games präsentiert einen brandneuen Trailer zu "Hela", der einen tieferen Einblick in das Third-Person-Open-World-Abenteuer über eine Gruppe mutiger Mäuse bietet.

Während der gamescom wurde "Hela" ausserdem mit zwei Awards in den Kategorien "Most Entertaining" und "Most Wholesome" ausgezeichnet. Diese Auszeichnungen unterstreichen den einzigartigen Charme, die emotionale Tiefe und die Fähigkeit des Spiels, Spieler aller Altersgruppen zu begeistern. Die Hexe und ihre Mäuse sind dankbar für die Anerkennung und die Unterstützung von Fans und Jury.

"Hela", das Spiel der Macher der "Unravel"-Reihe, ist von skandinavischer Folklore inspiriert und erscheint 2026 für Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.