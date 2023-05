Acid Mines Software hat einen Early-Access-Termin für "Heliopolis Six" verkündet. Hierbei handelt es sich um das erste Projekt des Rostocker Entwicklerstudios.

So ist "Heliopolis Six" ab 25. Mai im Early Access verfügbar. Neues Gameplay aus der Simulation begleitet die Terminierung.

Die Aufbau -und Wirtschaftssimulation lässt den Spieler eine eigene Raumbasis in drei Dimensionen erschaffen. Solarenergie, Wasser, Wohnraum, den Bewohnern soll es an nichts mangeln. Doch solch ein komplexes Konstrukt will auch verwaltet werden. Arbeitsplätze müssen geschaffen unddie Lebenserhaltung muss sichergestellt werden, denn Gefahren gibt es viele. Nur wer sich sämtlichen Herausforderungen und Bedrohungen stellt, wird seinen Weltraum-Pionieren das Überleben sichern können.