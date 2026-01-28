Helix: Descent N Ascent angekündigt

Das belgische Indie-Game-Studio Badass Mongoose schaltet für die bevorstehende Veröffentlichung ihres atmosphärischen Puzzle-Adventures "Helix: Descent N Ascent" einen Gang höher. Es wird an der Februar-Ausgabe des Steam Next Fest vom 23. Februar bis zum 2. März teilnehmen, und die Veröffentlichung der Demo ist für die zweite Februarwoche geplant.

"Helix: Descent N Ascent" hat einen monochromen Kunststil, der von Schwarz-Weiss-Indie-Comics der 1980er Jahre, Mangas der 1990er Jahre und frankobelgischen Comics der 1970er Jahre inspiriert ist. Erkundet eine Welt, die die Dichotomie von Licht und Dunkelheit hervorruft. Zusammen mit der atmosphärischen Musik von Jim Guthrie (Sword and Sworcery, Nobody Saves The World und Below) ergibt dies eine künstlerische Reise, an die ihr euch erinnern werdet.