Helix: Descent N Ascent verschoben

Das belgische Indie-Game-Studio Badass Mongoose hat beschlossen, die Veröffentlichung ihres atmosphärischen Puzzle-Adventures "Helix: Descent N Ascent" auf den 23. Juli 2026 für Steam und Nintendo Switch zu verschieben.

Aufgrund der positiven Resonanz auf die Demo haben die Entwickler entschieden, eine zusätzliche Ebene an Inhalten hinzuzufügen, um dem Umfang gerecht zu werden, den sie für das Spiel vorgesehen hatten. Zudem benötigten sie zusätzliche Zeit, um die Nintendo Switch-Version zu perfektionieren und sicherzustellen, dass sie das gleiche Niveau an Qualität und Leistung wie die PC-Version bietet.

"Helix: Descent N Ascent" hat einen monochromen Kunststil, der von Schwarz-Weiss-Indie-Comics der 1980er Jahre, Mangas der 1990er Jahre und franko-belgischen Comics der 1970er Jahre inspiriert ist. Zusammen mit der atmosphärischen Musik von Jim Guthrie (Sword and Sorcery, Nobody Saves The World und Below) ergibt dies eine künstlerische Reise, an die ihr euch erinnern werdet!