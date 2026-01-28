Hell Express angekündigt

Arc Games gab eine neue Partnerschaft mit Full Metal Bagel bekannt, um das Koop-Extraction-Abenteuer im Anime-Stil, "Hell Express", zu veröffentlichen. Das Spiel wird von Full Metal Bagel entwickelt, einem aufstrebenden Indie-Studio mit Branchenveterannen. "Hell Express" verspricht paranormalen Nervenkitzel. Im Laufe dieses Jahres werden weitere Neuigkeiten und Entwicklungsupdates veröffentlicht, darunter feedbackbasierte Alpha-Playtests.

"Die Partnerschaft mit Arc Games ermöglicht es uns, uns voll und ganz auf die Entwicklung des Spiels zu konzentrieren, das wir uns immer vorgestellt haben, und wir sind unglaublich froh über ihre Unterstützung. Nach einem grossartigen Jahr – von der Auszeichnung als Bestes Multiplayer-Spiel auf der China Joy bis hin zur überwältigenden Resonanz auf unseren Enthüllungstrailer – ist unser Team in diesem Jahr motivierter denn je, Hell Express zu einem unvergesslichen Abenteuer zu machen. Wir möchten die Spieler von Anfang an einbeziehen, daher werden wir im Laufe des Jahres Playtests durchführen, um Feedback zu sammeln und das Spielerlebnis gemeinsam zu gestalten. Wir können es kaum erwarten, was vor uns liegt, und freuen uns darauf, alle auf dieser Reise mitzunehmen!"

Chao Chen, Creative Director von Hell Express und Mitgründer von Full Metal Bagel

"Wir sehen ein enormes Potenzial in Hell Express und sind überzeugt, dass es sich als einer der spannendsten Titel im Extraction-Shooter-Genre hervorheben wird. Schon beim ersten Blick auf Hell Express war uns klar, dass das Team von Full Metal Bagel ein aussergewöhnliches Mass an Kreativität in seine Arbeit einbringt – sowohl im Gameplay als auch im World-Building. Wir sind stolz auf diese Partnerschaft und darauf, das Team bei seiner Vision zu unterstützen, die Möglichkeiten interaktiver Unterhaltung auf ein neues Niveau zu heben. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser kontinuierliches Engagement, mit talentierten Entwicklerteams auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten und aussergewöhnliche Spiele für Spieler überall zugänglich zu machen."

Yoon Im, CEO von Arc Games