Hell Is Us: Comic Prequel angekündigt

Rogue Factor kündigt anlässlich der San Diego Comic-Con an, dass in Zusammenarbeit mit Dead Good Comics ein Comic zu "Hell is Us" produziert wird.

Ab dem 06. August schildert der Comic die Ereignisse, die sich unmittelbar vor Beginn des Spiels zugetragen und Remi dazu veranlasst haben, seinen Posten als Friedenswächter aufzugeben, um nach Hadea einzudringen.

Das Comicbuch wurde in Zusammenarbeit mit Dead Good Comics erstellt und enthält Illustrationen von Andrea Scalmazzi ("Dune: House Corrino", "Samuel Stern") und Antonio Antro ("Lego Batman Magazine", "Power Rangers"). Es basiert auf einer Geschichte von Stu Taylor ("Crusader Kings III: Many Roads to Power", "Octobriana and the Underground", "Warhammer Monthly") und ist unter der Aufsicht von Jonathan Jacques-Belletête entstanden, Creative und Art Director von "Hell is Us".

Der Comic wird digital am 06. August erscheinen und ist kostenlos.

"Hell is Us" wird am 04. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.