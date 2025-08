Hell is Us: Demo für die Konsolen angekündigt

Nacon kündigt eine Demo von "Hell is Us" für PS5 und Xbox Series X an. Für den PC ist der spielbare Appetithappen bereits seit Anfang Juni verfügbar.

Besagte Demo von "Hell is Us" erscheint schon am 12. August, umfasst das vollständige erste Kapitel des Action-Adentures und bietet etwa eineinhalb Stunden Inhalt. Besonders neugierige Spieler können vielleicht sogar noch etwas mehr herausholen, wenn sie die vielen Geheimnisse des Titels entdecken wollen. Unklar ist noch, ob wir den darin erzielten Fortschritt in die spätere Vollversion übernehmen können.

Über mangelndes Material zu "Hell is Us" können wir uns in letzter Zeit wahrlich nicht beschweren. So bekamen wir vergangene Woche erst in einem Gameplayvideo dessen düstere Dungeons ausführlich vorgestellt. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Hell is Us" erscheint am 4. September für PS5, Xbox Series X und den PC.