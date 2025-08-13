Hell is Us: Demo verfügbar

Rogue Factor gab bekannt, dass die Demo zu "Hell is Us" ab heute für PlayStation 5, Xbox Series X|S, sowie PC verfügbar ist. Nachdem das Spiel im Juni bereits exklusiv auf Steam ausprobiert werden konnte, umfasst die Demo bald auch den Epic Games Store.

Die Demo umfasst das gesamte erste Kapitel von "Hell is Us" und bietet etwa anderthalb Stunden Inhalt. Bis einschliesslich 28. August kann die Demo des Spiels ausprobiert werden, bevor dann am 04. September die Vollversion erscheint. Darüber hinaus enthält die Demo zahlreiche Anpassungen und Verbesserungen, darunter bessere Leistungsoptimierung auf dem PC und ein verbessertes System zur Zielerfassung und zum Gegenangriff von Gegnern. Ausserdem wurden weitere Sprachausgaben und Untertitel implementiert, sowie ein Fotomodus hinzugefügt.

"Hell is Us" erscheint am 04. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.