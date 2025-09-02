Hell is Us: Frischer Trailer

Noch in dieser Woche können wir "Hell is Us" bekanntlich endlich selbst in Augenschein nehmen. Nacon und Rogue Factor haben zu diesem Anlass einen neuen Trailer veröffentlicht.

Hier stellt man uns nämlich genau eineinhalb Minuten lang die zentralen Features von "Hell is Us" vor. Der Titel bietet unter anderem Erkundung ohne irgendeine künstliche Unterstützung, eine fesselnde Geschichte in einer geheimnisvollen Welt und intensive Nahkämpfe. Der Trailer zeigt uns noch passende Bilder dazu.

Die unlängst zu Ende gegangene ganescom in Köln war ebenfalls ein gutes Pflaster für alle, die auf "Hell is Us" warten. Dort gab es nämlich einen neuen Story-Trailer zu dem Spiel zu sehen. Zudem war bis zum 28. August eine spielbare Demo verfügbar.

"Hell is Us" erscheint übermorgen für PS5, Xbox Series X und den PC.