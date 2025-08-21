Hell is Us: Story-Trailer von der gamescom

Nacon und Rogue Factor haben die gamescom genutzt, um einen neuen Story-Trailer zu "Hell is Us" zu zeigen. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

"Hell is Us" erzählt nämlich eine Story, in der übernatürliche Phänomene, menschliche Gewalt und uralte Geheimnisse aufeinandertreffen. Die Handlung spielt in Hadea, einem fiktiven Land, welches von der Aussenwelt abgeschnitten ist und unter einem verheerenden Bürgerkrieg leidet.

Remi, die Hauptfigur, stammt aus Hadea und wurde als Kind von seinen Eltern aus dem Land gebracht. Als Friedenswächter kehrt er dann in das Land zurück, um die Geheimnisse seiner Herkunft und die Gründe hinter der Flucht seiner Eltern zu ergründen.

Parallel zur persönlichen Suche steht dabei das rätselhafte Phänomen der sogenannten "Calamity" im Mittelpunkt. Es bringt nämlich Kreaturen hervor, welche antiken Grabsteinen und Monumenten ähneln und Remi auf seiner Reise begegnen.

"Hell is Us" erscheint am 4. Septemer für PS5, Xbox Series X und den PC. Eine Demo ist noch bis zum 28. August verfügbar.