Hell is Us: Neues Gameplaymaterial

Nacon und Rogue Factor versorgen uns mit frischem Gameplay aus "Hell is Us". Dieses widmet sich einem fundamentalen Bestandteil des kommenden Third-Person-Adventures.

Konkret zeigt man uns hier fast vier Minuten lang die Dungeons von "Hell is Us". Dabei können wir unter anderem schicke Licht-, Schatten oder Wassereffekte begutachten. Zudem ist die Atmosphäre stellenweise greifbar dicht.

Die Dungeons in "Hell is Us" sind keine Nebenschauplätze, sondern ein grundsätzlicher Bestandteil des Abenteuers. Sie liefern uns nämlich den Schlüssel zum Verständnis der tiefgründigen Geschichte von Hadea und bieten gleichzeitig denkwürdige Gameplay-Sequenzen und Herausforderungen.

Jeder Dungeon ist dabei einzigartig in seiner Atmosphäre, seinen Herausforderungen und seiner Bedeutung. Sie verlangen von uns unterschiedliche Fähigkeiten: Interaktion und sorgfältige Beobachtung der Umgebung, logisches Denken und Kampfskills gegen die vielen Feinde, welche sich uns in den Weg stellen. Darüber hinaus gipfelt jeder der unterschiedlichen Dungeons in einer abschliessenden Konfrontation, die zu Enthüllungen führt und ein Licht auf die Vergangenheit dieser abgelegenen Ecke der Welt wirft.

"Hell is Us" erscheint am 4. September für PS5, Xbox Series X und den PC.