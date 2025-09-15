Hell is Us: Sehenswerter Auszeichnungstrailer

Publisher Nacon und Entwickler Rogue Factor haben einen sehenswerten Auszeichnungstrailer zu "Hell is Us" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich 51 Sekunden lang eine flotte Mischung aus In-Game-Sequenzen aus "Hell is Us" und den dazu passenden Stimmen der Fachpresse geboten. Man zeigt also im Prinzip kurz, knapp und präzise, was das unkonventionelle Action-Adventure ausmacht.

Zuletzt war "Hell is Us" auf der gamescom prominent vertreten gewesen, etwa mit einem neuen Story-Trailer. Ausserdem war bis zum 28. August eine spielbare Demo verfügbar.

"Hell is Us" erschien am 4. September für PS5, Xbox Series X und den PC.