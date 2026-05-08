Hell is Us auch für Switch 2

Publisher Nacon und Entwickler Rogue Factor haben eine Switch-2-Umsetzung von "Hell is Us" in Aussicht gestellt. Einen konkreten Erscheinungstermin für sie hat man auch genannt.

Demnach wird "Hell is Us" ab 24. September auch für Nintendos aktuellste Hybridkonsole erhältlich sein. Inhaltliche oder technische Unterschiede zu den anderen Versionen bestehen offenbar nicht.

Schon jetzt gibt es einen Release Date Trailer zur Switch-2-Version von "Hell is Us" zu sehen. Darin werden wir 32 Sekunden lang mit einer packenden Mischung aus Story-Sequenzen und Gameplay auf die Portierung eingestimmt.

Zuletzt war im September 2025 von "Hell is Us" zu lesen. Damals war nämlich ein sehenswerter Auszeichnungstrailer zu dem Action-Rollenspiel veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Hell is Us" erschien am 4. September 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC.