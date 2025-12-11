Hell Let Loose: Vietnam: Erstes Gameplay

Publisher Team17 und Entwickler Expression Games haben erstes Gameplaymaterial aus "Hell Let Loose: Vietnam" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

In dem Gameplay-Trailer zu "Hell Let Loose: Vietnam" sehen wir, wie das Sonnenlicht kurzzeitig unsere Augen blendet, während wir gleichzeitig das Geräusch von Hubschraubern hören, die sich von oben nähern und sich auf die schweren Auswirkungen des Krieges vorbereiten, der uns darin stets umgibt.

Von hochkalibrigen Waffen bis hin zu voll einsatzfähigen Luft- und Wassertransporteinheiten müssen wir zudem die üppige Landschaft nutzen, um nus einen Vorteil gegenüber den feindlichen Streitkräften zu verschaffen. All das wird uns hier fast eineinhalb Minuten lang in atmosphärischen Szenen nähergebracht, die ordentlich Lust auf mehr machen.

"Hell Let Loose: Vietnam" erscheint im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.