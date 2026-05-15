Hell Let Loose: Vietnam: Juni-Termin für den Taktik-Shooter

Publisher Team17 und Entwickler Expression Games haben den Erscheinungstermin von "Hell Let Loose: Vietnam" bekanntgegeben. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Juni gedulden.

So wird "Hell Let Loose: Vietnam" ab 18. Juni erhältlich sein. Die Plattformen standen mit PS5, Xbox Series X und dem PC ja schon länger fest. Weitere Versionen, etwa für die beiden Switch-Konsolen von Nintendo, sind momentan offenbar nicht angedacht. Aber wie wir ja wissen, kann sich sowas auch schnell ändern.

Ein neuer Release Date Trailer zu "Hell Let Loose: Vietnam" begleitet die freudige Nachricht. Dieser stimmt uns über eine Minute lang mit packenden In-Game-Sequenzen auf den Taktik-Shooter ein. Ein treibender Soundtrack unterstützt das Material passend.

Bereits im vergangenen Dezember war erstes Gameplay aus "Hell Let Loose: Vietnam" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Hell Let Loose: Vietnam" war im August 2025 angekündigt worden.